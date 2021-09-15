Ücretli çalışan sayısı temmuzda azaldı

TÜİK’in açıkladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre, temmuz ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Ücretli çalışan sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,9 arttı.

Sozcu.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ait Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarken 2021 Haziran dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. Haziranda 13 milyon 723 bin olan ücretli çalışan sayısı temmuzda 13 milyon 644 bine düştü.

YILLIKTA ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 307 bin 332 kişi iken, 2021 yılı Temmuz ayında 13 milyon 643 bin 956 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 14,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,5 arttı.

GEÇEN AYA GÖRE AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,7 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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