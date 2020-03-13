Ücretli Hastalık İzni Kongre’nin Gündeminde

Corona virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken sağlık yetkilileri, hasta olanların işe gitmemesi gerektiği uyarısını tekrarlıyor. Ancak Amerika’da çok sayıda çalışan için işe gitmeyip evde kalmak, maaş alamamak anlamına geliyor. Hastayken işe gitmemek, birçoklarının altından kalkamayacağı bir lüks. Kongre üyeleri, corona salgınıyla birlikte hastalık izni yasasını gündeme aldı.

Eli Gotay, Washington’daki restoran ve kitabevi Busboys and Poets’in içecek hizmetleri sorumlusu. Gotay, kısa süre önce grip olmuş: “Birkaç gün işe gidemedim çünkü doktorum eğer işe gidersem herkesi hasta edeceğimi söyledi.”

Yetkililer aynı uyarıyı corona virüsü için de yapıyor: “Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın. Hasta olduğunuzda evden çıkmayın. Hastayken evde kalmanız iyi olur.”

Yıllardır restoranlarda çalışan Gotay, Busboys and Poets’in evde kalmasına rağmen maaş kaybına uğramadığı ilk işyeri olduğunu söylüyor: “Elinizdeki seçenek sofranıza ekmek getirmek ya da hastayken evde kalmak olduğunda birçokları her zaman sofrasına ekmek getirmeyi tercih edecektir.”

Andy Shallal, “Ben de garsonluk yaptım, restoranlarda çalıştım. Benim için elemanlara ücretli hastalık izni vermek asla sorun olmadı,” diyor.

Amerika, iş gücünün en azından bir kısmı için ücretli hastalık izni sağlayan ulusal çaplı yasaları olmayan az sayıda ülkeden biri.

Shallal, Amerika’da ilk ücretli hastalık izni yasasının geçirilmesi için Washington’da çok çaba harcamış: “Dışarıya yemeğe gittiğimde birinin yemeğimin içine hapşırmasını istemem.”

Araştırmalara göre ücretli hastalık izni uygulamaları hastalıkların yayılma riskini azaltıyor. Grip salgınlarında bu oran yüzde 40’a kadar çıkıyor.

Birçok işveren elemanlarına ücretli hastalık izni veriyor. 12 eyalet ve Washington’da bu uygulama zorunlu.

Ancak Amerika çapında çalışanların dörtte biri bu uygulamaya dahil değil. Bu çalışanların çoğu restoranlarda ya da kamuyla etkileşim içinde olan diğer işlerde istihdam ediliyor.

Corona virüsü salgınıyla birlikte ücretli hastalık izni meselesi Kongre’nin ve Başkan Trump’ın gündeminde baş sıraya oturdu.

Başkan Donald Trump, “Saatli ücret alan çalışanlara nasıl yardım edebileceğimizi ele alacağız. Böylelikle hiçbir maaş ödemesini kaçırmayacaklar,” şeklinde konuştu.

Demokratlar, ulusal çaplı ücretli hastalık izni yasasının çıkarılması için yıllardır uğraşıyor.

İş çevreleri ve Cumhuriyetçiler bu uygulamayı maliyeti yüksek olduğu için reddetmişti. Ancak corona virüsü yayıldıkça muhalefetin yumuşadığı gözleniyor.

Shallal’a göre böylelikle kötü bir durumdan iyi bir sonuç çıkmış olur: “Bazen bazı uygulamalarımızın Amerika’yı yüceltmediğini anlamamız için başımıza corona virüsü salgını gibi bir kriz gelmesi gerekiyor.”

Önerilen hastalık izni tasarısı sadece kamu sağlığını tehdit eden acil durumlarda devreye girebilir. Corona salgını sona erdikten sonra ücretli hastalık izni uygulamasının soğuk algınlığı ya da mide gribi gibi durumlarda da devreye girip girmeyeceği belli değil.