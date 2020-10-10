Ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak, başvuru yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin derslere ulaşmada zorluk yaşaması nedeniyle 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

ÜCRETSİZ TABLET NASIL DAĞITILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak.”

TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin tabletin öğrencilere dağıtımı önümüzdeki hafta başlayacak. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.