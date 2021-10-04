Üçüncü doz aşı olmayana aşı kartı yok

Aşılama sürecini hızla yürüten İsrail’de üçüncü doz aşı uygulanmaya başlandı… Yetkililer, üçüncü doz aşı olmayanlara verilen aşı kartının geçerliliğini yitireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

İsrail yönetimi dün aldığı bir karar ile üçüncü doz aşı olmayı teşvik edecek bir adım attı. Ülkede iki doz aşı olanlar ya da yakın zamanda Covid-19’u atlatmış kişilere uygulanmakta olan aşı kartı uygulamasını geliştirme kararı alan İsrail yönetimi, bundan sonra sadece üç doz aşı olanlara aşı kartı verileceğini açıkladı.

Ülkede “Yeşil Geçiş” olarak da bilinen bu kart ile restoranlara, spor salonlarına ve diğer kapalı alanlara giriş yapılabilecek. Temmuz ayında risk grubundaki kişilere ve Ağustos ayının sonunda ise 12 yaşın üzerindekilere üçüncü doz aşı yapmaya başlayan İsrail’de salı gününden itibaren işletme sahipleri ve etkinlik organizatörleri bu dijital barkodları okutmak zorunda.

Fakat müze ve kütüphanelerde bu barkodlara zorunluluk getirilmedi. 9.4 milyonluk İsrail’de halkın yüzde 37’si üçüncü doz aşı olurken, geçen aylarda 10.000 günlük vaka açıklayan ülkede günlük vaka sayısı 4.000’in altına indi.

İlginizi Çekebilir Uğur Şahin’den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Aşı gelecek yıl değişebilir İlginizi Çekebilir Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısıyla ilgili endişe veren araştırma: Etkisi azalıyor