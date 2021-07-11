Üçüncü Doz Aşıya İhtiyaç Var mı?

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Dr. Anthony Fauci, Amerikalılar’ın destekleyici nitelikte bir doz aşıya ihtiyaç duyabileceğini ama yönetim olarak bunu tavsiye etmenin çok erken olduğunu belirtti.

Başkan Joe Biden’ın da sağlık danışmanı olan Fauci, CDC ve FDA’in Pfizer’in bu yönde bir aşıya 12 ay içinde gereksinim olduğu yönündeki açıklamasına karşı çıkmasının doğru olduğunu kaydetti.





Pfizer’in üçüncü bir doz için acil kullanım başvurusunda bulunacağını açıklamasının ardından CDC ve FDA şu an için böyle bir durumu gerekli görmediklerini açıklamışlardı.

Fauci, klinik çalışmaların henüz Amerika’da kullanılan aşılar için ek bir doza ihtiyaç olduğunu göstermediğini söyledi.

Fauci, şu andaki verilerin insanlara üçüncü doz aşıyı yapmanın gerekli olmadığını gösterdiğini belirtti. Fauci bununla birlikte insanlara destek niteliğindeki aşıların yapılıp yapılmaması gerektiğiyle ilgili olarak hala çalışmaların yapılmakta olduğuna vurgu yaptı.





Dr. Anthony Fauci, gelecek aylarda verilerin değişmesiyle yönetimin yaş ve sağlık sorunlarına göre detekleyici nitelikte üçüncü doz aşının önermesinin de muhtemel olduğunu kaydetti. Fauci, ‘kesinlikle muhtemel’ ifadesini kullandı ve belki belli bir zamanda destek aşıya ihtiyaç olabileceğini belirtti.

Amerika’da halkın sadece yüzde 48’i iki doz aşı olmuş durumda. Ülkenin bazı bölgelerinde bağışıklık oranı oldukça az ve bu bölgelerde Corona virüsünün bazı çeşitleri etkisini gösteriyor.

Amerika’da Pfizer ve Moderna aşıları iki doz, Johnson&Johnson aşıları ise tek doz şeklinde uygulanıyor.

Fauci, bazı Amerikalılar’ın aşı olma konusunda isteksiz olmasının bilimsel veriler etkinliğini ortaya koyarken anlaşılmaz olduğunu da kaydetti.

Fauci, bu açıklamalarını Pazar günü katıldığı televizyon programlarında yaptı.