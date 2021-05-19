Üçüncü doz corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici sonuç

Financial Times’ın verilerine göre her 100 vatandaşından 31’ini aşılayan Türkiye’de aşılama süreci devam ederken, bilim dünyası üçüncü doz aşılar için kolları sıvamaya başladı.

Corona virüsü salgınına karşı AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü doz “destekleyici” aşı olarak kullanılmasının Covid-19’a karşı antikor sağladığı ortaya çıktı.



Yapılan bir bilimsel araştırmayı sayfalarına taşıyan Financial Times gazetesinin haberinde, ilaç şirketleri ve uzmanların gelecek yıllarda mutasyona uğrayan Covid-19’a karşı yeni aşılar ya da destekleyici dozda aşılar yapılabileceğini öngörmesinin ardından bu araştırmanın tamamlandığına dikkat çekti.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının üçüncü doz olarak antikor seviyesini geliştirdiği belirtilirken araştırmanın verilerinin ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmadı.

Araştırmayı yakından takip eden ve ismini açıklamayan bir kaynak da destekleyici aşı olarak alının antikor tepkisinin inanılmayacak kadar güçlü olduğunu söyleyerek, “Neredeyse bütün mutasyona uğramış Covid-19’a karşı etkili. Bu tür virüsleri pek çok kez kullanmaya karşı olanların bütün argümanlarını çürütüyor bu sonuçlar” dedi.

Financial Times’a konuşan bir diğer yetkili ise, “Üçüncü dozu geciktirmek çok yüksek antikor seviyesine ulaşılmasını sağlıyor” yorumunu yaptı.

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