“Üçüncü kez adaylık” tartışmalarına Mustafa Şentop da dahil oldu

Memleket Partisi, İYİ Parti, Sol Parti ve Doğru Parti, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Üçüncü kez adaylık tartışması sürerken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili şunları söyledi:

– Bu konuya dair ben daha önce konuştum. Anayasa değişikliğini ve dayanak gösterilen 101. Madde’yi görüşen, bununla ilgili bir komisyon raporu hazırlayan Anayasa Komisyonu’nun o dönemki başkanı olarak ifade ediyorum.

– 2017’de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. “Kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden iki defa seçilme hakkı olacaktır” diye hükmü koymuşuz.

İSPAT ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR

– Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak. Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, “Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz. Meclis Başkanı tarafsızdır” diyor.

SİYASİ BİR TARTIŞMA

– Halbuki Anayasa 94. Madde, Meclis Başkanı’nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor.

HUKUKEN HİÇBİR SORUN YOK

– Anayasa 101’e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018’de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır.

– 2018’den sonra Türkiye’de bir defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018’den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok.