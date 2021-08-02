Üçüncü köprünün Çinlilere satış görüşmeleri durduruldu

Halk arasında üçüncü köprü olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2027 yılına kadar işletme hakkını elinde bulunduran şirket olan IC Yatırım Holding, Çinli yatırımcılarla yaptığı satış görüşmelerini durdurdu.

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Bloomberg’ün aktardığına göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2027 yılına kadar işletme hakkını elinde bulunduran şirket olan IC Yatırım Holding, Çinli yatırımcılarla görüşmeleri durdurdu.

China Merchants Group’a bağlı China Merchants Expressway Network & Technology Holdings, diğer beş yatırımcıyla kurduğu bir konsorsiyumla birlikte 2019’dan bu yana köprü işletmesinin yüzde 51’ini yaklaşık 689 milyon dolara satın almak için görüşmelerde bulunuyordu.

Anlaşmanın başarısı ise 2013 yılında köprünün finansmanı için kullanılan 1,6 milyar dolarlık bir kredinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak görülüyordu.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN KOŞULLARINA İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK

Industrial & Commercial Bank of China, Bank of China ve China Merchants Bank da dahil olmak üzere çeşitli bankalar tarafından desteklenen bu yeniden finansmanın kesin koşullarına ilişkin anlaşmazlıkların görüşmelerin kesilmesinde etkili olduğu bildirildi.

2016’dan beri faaliyette bulunan 1,4 kilometrelik Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hisseleri, köprüyü inşa eden İtalyan Astaldi tarafından IC Yatırım’a satmıştı.

Türk şirket ve Çinliler arasındaki görüşmeler ise, geçen yıl Türkiye ile Çin arasında corona virüsü nedeniyle yaşanan seyahat sorunları nedeniyle ertelenmişti.

KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ihalesi 2012 yılında gerçekleşmiş, IC İçtaş İnşaat ve İtalyan Astaldi ihaleyi 10 yıl 2 ay 20 günlük yatırım işletme süresiyle kazanmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temeli 29 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen törenle atıldı. Köprü 2016 yılının Ağustos ayında hizmete alındı.

Uzun süredir ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Asaldi ise 2018 yılının eylül ayında İtalya’da konkordato ilan etmişti. Asaldi’nin hisselerinin devrinden bir yıl sonra ise Çinlilerle satış görüşmelerine başlanmıştı.

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