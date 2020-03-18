Uçuş yasağı getirilen ülkeler hangileri? 6 ülkeye daha uçuş yasağı!

Corona virüsü nedeniyle bazı ülkelere Türkiye’de seyahat sınırlaması getirildi. Uçuş yasakları 14 ülkeye konmuştu. Bu yasağa 6 tane ülke daha ilave edildi. Peki, hangi ülkelere uçuş yasağı getirildi? Uçuşlar ne zamana kadar durduruldu?

UÇUŞ YASAĞI VE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLEN ÜLKELER

İlk olarak Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya’ya uçuş yasağı getirilmiş, ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler de karşılıklı olarak durdurulmuştu. Son olarak ise İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne getirilen yasaklarla bu sayı 20’ye yükseldi.