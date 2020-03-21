Uçuş yasağı konulan 8 ülkeden dönmek isteyen Türk öğrencilerin başvuruları sürüyor

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 8 ülkede bulunup Türkiye'ye dönmek isteyen Türk öğrencilerin başvuruları devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden yurda dönmek isteyen öğrencilerin başvurularının, ilgili temsilciliklerde ve Bakanlığın Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde alınmaya devam ettiğini bildirdi.

Kıran, başvuru süresinin, bu ülkelerin yerel saatleriyle 17.00'de son bulacağını aktardı.