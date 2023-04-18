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18 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineUcuz et kuyruğundaki yurttaşlar isyan etti! "Çektiğimiz çile ne? Göndereceğiz onları!"

Ucuz et kuyruğundaki yurttaşlar isyan etti! “Çektiğimiz çile ne? Göndereceğiz onları!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ucuz et kuyruğundaki yurttaşlar isyan etti! “Çektiğimiz çile ne? Göndereceğiz onları!”

Alaturka Online
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