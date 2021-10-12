Ucuz meyve-sebze için üreticiye pazarda yer açın

Gıdada yüzde 30’u aşan fiyat artışları vatandaşların gündemindeki en büyük sorunların başında geliyor.

Nuray TARHAN

Gıdada başta kuru soğan, elma, limon ve fasulye olmak üzere birçok üründe üretici ve market arasındaki fiyat farkı en az üç kata ulaştı. Maliyetler yüzünden kazanamadığı için üretimden vazgeçtiğini açıklayan çiftçilerin sayısı hızla artarken, hükümetin gündeminde ise üreticileri desteklemek değil, marketlere baskın denetimler var.

KÂRI ARACILAR YİYOR

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, gıdadaki fahiş fiyatların en büyük nedeninin aracılar olduğuna dikkat çekerek, “1 kilo elma tarlada 1.62 TL. İstanbul’da ise 5 liranın altında bulmak mümkün değil. Bu işten hem üretici hem de tüketici mağdur. Biz para kazanamıyoruz, tüketici de pahalıya yiyor. Arada bu kadar büyük kârın oluşmaması lazım. O yüzden pazarlarda üreticilere yeniden yer açılmalı. Biz ürünümüzü büyük şehirlere getirir, halka ucuz meyve-sebze yediririz. Mesela elmayı 2.5-3 liraya halka satabiliriz” dedi. Kenar, en büyük sorunlardan birisinin tarım üretimi olan illerde tarım sanayisinin geliştirilememiş olduğuna dikkat çekerek, “Hükümet bir tarım stratejisi hazırlayarak hem üretimi hem de tarım sanayisini teşvik etmeli” diye konuştu.

MARKETE GELENE KADAR FİYAT ÜÇE KATLANIYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, eylülde üretici ve market arasındaki fiyat farkının üçe katlandığını belirterek, “Üretimin devam edebilmesi için devlet acilen girdi fiyatlarını düşürmeli. Gübrede fiyatın yarısı kadar destek vermeli. Ucuz gübre tedarik edip üreticiye satmalı veya düzenleyici kurumla piyasayı regüle etmeli” dedi.