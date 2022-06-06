Ucuz şeker kuyruğu bitmiyor

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), Eskişehir Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası yanına satış ofisi açtı. Türkşeker satış ofisinde 3 kilogramı 33,5 liradan satılan şekere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gün boyu satış ofisinin önündeki kuyruk bitmiyor.

Kemal ATLAN

Türkşeker’in Eskişehir’de açmış olduğu satış noktasında, piyasaya göre yarı fiyatına satılan şeker nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.

BİR HAFTADIR KUYRUK BİTMEDİ

Türkşeker, Eskişehir’de geçtiğimiz hafta vatandaşlara başta şeker olmak üzere sözleşmeli tarım kapsamında üretilen ürünleri uygun maliyetlerde sunmak için satış mağazası açtı. Türkşeker’in Ankara, Antalya, İzmir, Malatya, Bursa ve Burdur’da da fabrika satış noktaları bulunuyor.

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Eskişehir Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası bitişiğinde, 7’ici mağazasını açan Türşeker satış mağazasında, başta şeker olmak üzere, un, bakliyat, turşu, makarna ve reçel satışı yapılıyor.

3 kilogramı 33,5 liradan satılan şekere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saat 09:00’da açıan ve akşam saat 18:00’a kadar devam eden satış ofisinin önünde kuyruk bitmiyor. Türkşeker’in satış ofisinde en çok ilgiyi piyasaya göre yarı fiyatına olan şeker görüyor.

KOTA UYGULAMASI BULUNUYOR

Türkşeker satış ofisinde 3 kiloframı 33 lira 50 kuruştan satılan Türkşeker marka şekerde kota uygulaması bulunuyor. Sıraya giren her vatandaş satış ofisinden sadece bir adet 3 kilogramlık şeker alabiliyor. Sıraya giren vatandaşların tamamına yakını da satış ofisinden sadece şeker almayı tercih ediyor.

“ÖMRÜMÜZ KUYRUKLARDA GEÇİYOR”

Ucuz şeker alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek durumunda kalan vatandaşlar, ucuz olduğu sürece beklemeye razı olduklarını söyledi. İşçi emeklisi İlker Deniz, aldığı emekli maaşının yetmediğini belirterek,

“Evi geçindirebilmek için mecburen kuyruklarda beklemek durumunda kalıyoruz. Dışarıda 20 liradan fazla olan şekeri burada kilosunu 11 liradan alıyoruz. Geçtiğimiz hafta satış ofisi açıldığında Türkşeker markalı makarna 4 lira küsürken bu hafta 6 lira 25 kuruşa çıkmış.

Her hafta iğneden ipliğe zam geliyor. Zam ile yatıyoruz zam ile kalkıyoruz. Ömrümüz kuyruklarda geçiyor” dedi.

“3 KİLO ŞEKER 10 GÜNDE BİTİYOR”

Uzun kuyruklar sonucu aldığı şekerin ancak 10 gün yettiğini ifade eden Levent Yıldız, “O kadar idareli kullanmamıza rağmen 3 kilo şeker 10 gün yetiyor. Daha bunun içinde tatlı yok. Bir de tatlı yapmaya kalksan aldığımız şeker ertesi gün biter.

Satış ofisinde fiyatı uygun ancak kota var. 3 kilodan fazla vermiyorlar. Şimdi 3 kilo aldım. Bu bitmeden yine gelip kuyruğa gireceğim ve 3 kilo daha alacağım” şeklinde konuştu.

“ŞEKERİ BİTMEDEN ALMAYA GELENLER NEDENİYLE KUYRUK OLUŞUYOR”

Türkşeker satış ofisinin, mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine yaptığı müracaat ile açıldığını belirten Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı şunları söyledi:

“Türkşeker Genel Müdürlüğü’ne satış ofisi talebinde bulunduk ve talebimiz yerine getirildi. Vatandaşımızın daha uygun fiyata şeker alabilmesi için Türkiye genelinde 6 tane olan Türkşeker satış ofisinin 7’incisi Eskişehir’de ve mahallemizde açıldı.

İnsanlarımız 3’üncü 4’üncü kez sıraya girerek şeker almaya çalışıyorlar. Şekere zam gelebileceği ve biraz daha fazla şekerleri olma düşüncesinde olan vatandaşlarımız bulunuyor.

Burada şekerin kilosu 11 lira. Dışarıda 20 liranın üzerinde. Fabikamızın doğal üretim şekeri ayrıca. İnsanlarımız memnun. Sabah 09.00 ila 18.00 arası açık. Pazar günleri kapalı. Gün boyu bazen az bazen daha çok yoğunluk olabiliyor.

Satış ofisinin geçici süre açıldığını düşünerek sıraya giren ve şeker almaya çalışanlar oluyor. Oysa ki satış mağazası yaz-kış açık olacak. Zam geleceği düşüncesiyle birkaç kez sıraya girip şeker almak isteyenler de oluyor.”

İlginizi Çekebilir Şeker Fabrikaları Genel Müdürü görevden alındı İlginizi Çekebilir İki yıl aradan sonra açıldı… Kuyruk 06.00’da başladı