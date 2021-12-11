Ucuzluk marketler bile artık pahalı

Zamlar vatandaşı bezdirdi. Süt ürünlerinin fiyatlarının bir gecede neredeyse ikiye katlanmasına sosyal medyadan ‘Bir gecede fakir kaldık’ yorumları yapıldı.

Uygun fiyatlı olmasıyla bilinen bir market zincirlerinde de ürünlere zam geldi. Fiyat etiketleri değişimine denk gelen bir müşteri çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Türkiye her güne yeni zam haberleriyle başlıyor. Akşamdan sabaha değişen fiyatların yanında gün içinde de zamlanan ürünler oluyor. TL’nin değer kaybıyla gıdadan hijyen ürünlerine, giyimden elektronik aletlere kadar her kalemdeki fahiş fiyatlar vatandaşı ihtiyaçlarını kısıtlamak zorunda bırakıyor. Ay sonunu zor getiren vatandaşlar bu tabloda ne yapacağını bilemez duruma geldi. Ürünleri uygun fiyatlara satmasıyla bilinen perakende market zincirinde de etiketler değişti. Alışveriş yaparken market çalışanının etiketleri değiştirirken gören bir müşteri fiyat değişimlerinin fotoğrafını çekerek “Bir gecede fakir kaldık” notuyla sosyal medyada paylaştı. Zam furyasından nasibini alan ucuzluk marketlerden, müşterilerin paylaştığı görsellere göre 250 gram tereyağının fiyatı 18.90 TL’den 29.90 TL’ye, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50 TL’den 50.75 TL’ye yükseldi.

CEZA ALMIŞLARDI

Rekabet Kurumu geçen ay açtığı soruşturmayla fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle 5 zincir market ve 2 tedarikçi firmaya toplamda 2 milyar 671 milyon liralık idari para cezası kesmişti.

‘Hadi buyurun geçinin sayın devlet büyükleri’

Fiyat artışlarına vatandaşlar da tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı “Günün ilk zammı bir zincir marketten… Hadi buyurun, geçinin 2.850 TL ile sayın devlet büyükleri” dedi. Geçen hafta da bir sosyal medya kullanıcısı aynı marketten yaptığı alışverişi paylaşmış, sadece 30’lu yumurta ve 4 ekmeğe 45.50 TL ödeyen vatandaş “2 hafta sonra markete gittim. Gitmez olaydım. Balkonda tavuk besleme kararı aldım” diyerek tepkisini paylaşmıştı.

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