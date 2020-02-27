UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu maçları tamamlandı! İşte Son 16 Turu kura çekiminin tarihi ve toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı sona erdi. Turun sürpriz sonucu ise Londra’da yaşandı. İlk maçta deplasmanda Olympiakos’u 1-0 yenen Arsenal, rövanşta Mathieu Valbuena’nın asistinde Pape Cisse’nin 53’te kaydettiği golle evinde 90 dakikayı 1-0 yenik kapattı. Uzatmada 113’te Pierre-Emerick Aubameyang ile skoru eşitleyen ve tur kapısını aralayan Arsenal, 119’da Youssef El-Arabi’nin golüyle yıkıldı. Arsenal, favorileri arasında gösterildiği Avrupa Ligi’ne Son 32 Turu’nda veda etti.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen geçen senenin UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Ajax da Avrupa Ligi’ne Son 32’de veda etti. İlk maçta deplasmanda Getafe’ye 2-0 yenilen Ajax, rövanşta 5’te Jaime Mata’nın golüyle şok yaşadı, geri dönüş için yoğun efor sarfeden Ajax 2-1 kazandı ancak 2 numaralı kupaya veda etti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek Son 16 Turu kura çekimi, TSİ 15.00’te başlayacak. Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart’ta, rövanş maçları ise 19 Mart’ta oynanacak.

İşte toplu sonuçlar:

*Basel (3) 1-0 (0) APOEL Nicosia

*LASK Linz (1) 2-0 (1) AZ Alkmaar

Malmö (1) 0-3 (2) Wolfsburg*

Porto (1) 1-3 (2) Bayer Leverkusen*

Espanyol (0) 3-2 (4) Wolverhampton*

Gent (0) 1-1 (1) Roma*

*M. Başakşehir (1) 4-1 (3) Sporting

Benfica (1) 3-3 (2) Shakhtar Donetsk*

*Manchester United (1) 5-0 (1) Club Brugge

*Inter (2) 2-1 (0) Ludogorets

Celtic (1) 1-3 (1) FC Copenhagen*

Arsenal (1) 1-2 (0) Olympiakos*

Ajax (0) 2-1 (2) Getafe*

*Sevilla (1) 0-0 (1) CFR Cluj

Braga (2) 0-1 (3) Rangers*

Turu geçen takımların yanında ‘*’ işareti yer almaktadır.