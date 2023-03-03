UEFA Avrupa Ligi’nden Fenerbahçe paylaşımı! Sevilla’ya gönderme…

Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katılmıştı. Buna rağmen muhtemel rakipler arasında Juventus, Manchester United, Arsenal gibi devler vardı. Sarı-Lacivertliler, kura sonrasında İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Tanıdık isimler var

İspanyol ekibinin kadrosunda Bono, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Suso, Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncular var. Ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, Fernando ve Marcao da tanıdık isimler.

Penaltılarda Volkan yıldızlaştı

Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi Sevilla’nın olmasıyla birlikte akıllara 2007-2008 sezonu geldi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda o dönemin üst üste 2 kez UEFA Kupası’nı kazanmış takımı Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-2 kazanmış, rövanşta 3-2 kaybetse de penaltılarda turlamıştı. Penaltılarda 3 atış kurtaran kaleci Volkan Demirel tarihi bir başarının kahramanı olmuştu.

O günden sonra Avrupa’da 6 şampiyonluk

Sevilla ise o günden bugüne UEFA Avrupa Ligi’nde 2013-2014 sezonundan itibaren 3 kez üst üste olmak üzere toplamda 6 kez şampiyonluk yaşadı. İspanyol ekibi son olarak 2019/2020 sezonunda finalde Inter’i yenerek kupayı müzesine götürdü.

Dünyanın gözü bu eşleşmede

15 sene önce oynanan nefes kesen maçın ardından sadece gözler Türkiye ile İspanya’da değil, tüm dünyada bu eşleşmeye çevrildi. İlk maç 9 Mart Perşembe günü Sevilla’da oynanacak, rövanş ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy’de gerçekleşecek. Heyecanın en üst seviyeye çıkacağı zorlu maç öncesi UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından da paylaşım geldi.

Fotoğraflı gönderme…

11.6 milyon takipçiye sahip resmi hesap, o eşleşmeden temsilcimiz Fenerbahçe’ye ait fotoğraflar paylaştı. Semih Şentürk, Deivid de Souza-Diego Lugano’nun gol sevinçleri, Volkan Demirel’in penaltı kurtarış anı ile tüm takımın tur kutlaması paylaşıldı. Gönderiye de, “Fenerbahçe’nin, Sevilla ile oynadığı son zaman’ notu düşüldü.

İşte UEFA Avrupa Ligi hesabından paylaştığı fotoğraflar: