‘UEFA da bu sezon futbol oynamanın mümkün olmadığını görmeye başladı’

UEFA’nın, corona virüsü salgını sonrasında liglerin geleceği ile ilgili görüşüne başvurduğu uzman isimlerden biri olan Belçikalı virolog Marc van Ranst, yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşırken edindiği izlenimi de açıkladı.

Van Ranst, “UEFA, bu sezon futbol oynamanın mümkün olmadığını görmeye başladı, bunu fark ettim. Görüşmeden aldığım izlenim bu yönde” dedi.

Belçika’nın verdiği ve 15 Nisan’da nihai sonuca varacak olan liglerin iptali kararı hakkında “Kimse Belçika’yı ligleri iptal etme kararı verirse yargılayamaz. Maçların tekrar başlaması için 3-4 haftalık bir çalışma gerekiyor” diye konuştu. UEFA ise Belçika’yı bu yönde karar alınırsa Belçika takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayacağı yönünde uyarmıştı.

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İnsan sağlığının şu an daha öncelikli bir konu olduğunu vurgulayan Van Ranst, “Futbol, şu anda dünyadaki en önemli konulardan biri ancak dürüst olmak gerekiyor; futbol maçları ya da müzik festivalleri gibi büyük kalabalıkların bir araya geleceği organizasyonlar, şu an düşünülecek son şey olacaktır” ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvaların finallerinin seyircisiz oynanabileceğini söyleyen virolog, “Bu mümkün ancak insanların maçlardan önce başka yerlerde toplanmayacağını kimse garanti edemez. Eğer böyle garantiler verilmezse, bu maçların da oynanması zor” dedi.