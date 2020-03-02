UEFA, finallerin oynanacağı statları açıkladı

Daha önce 2022 ve 2023 yıllarında oynanacak Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahiliği yapacak statları duyuran UEFA, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa’nın da oynanacağı statları duyurdu.

2022 yılında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı Finlandiya’nın Helsinki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

2022 UEFA Avrupa Ligi finali Macaristan’daki Puskas Arena’da, 2023 Süper Kupa maçı da Rusya’daki Kazan Arena’da oynanacak.

Daha önce açıklanan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Bayern Münih’in maçlarını oynadığı Allianz Arena ev sahipliği yapacak. 2023 Şampiyonlar Ligi finali de İngiltere’nin Wembley Stadı’nda oynanacak.