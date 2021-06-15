UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi

İSTANBUL (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Fola Esch (Lüksemburg) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
Slovan Bratislava (Slovakya) – Shamrock Rovers (İrlanda)
Malmö (İsveç) – Riga FC (Letonya)
Bodo Glimt (Norveç) – Legia Varşova (Polonya)
Connah's Quay Nomads (Galler) – Alaşkert (Ermenistan)
HJK Helsinki (Finlandiya) – Buducnost Podgorica (Karadağ)
Cluj (Romanya) – Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Şkendiya (Kuzey Makedonya) – Mura (Slovenya)
Teuta (Arnavutluk) – Sheriff Tiraspol (Moldova)
Dinamo Tiflis (Gürcistan) – Neftçi (Azerbaycan)
Maccabi Hayfa (İsrail) – Kairat Almaty (Kazakistan)
Ludogorets (Bulgaristan) – Shakhtyor Soligorsk (Belarus)
Zalgiris Vilnius (Litvanya) – Linfield (Kuzey İrlanda)
Flora Tallinn (Estonya) – Hibernians (Malta)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Valur (İzlanda)
Ferençvaroş (Macaristan) – Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes