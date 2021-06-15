UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk maçları 6-7 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Fola Esch (Lüksemburg) – Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

Slovan Bratislava (Slovakya) – Shamrock Rovers (İrlanda)

Malmö (İsveç) – Riga FC (Letonya)

Bodo Glimt (Norveç) – Legia Varşova (Polonya)

Connah's Quay Nomads (Galler) – Alaşkert (Ermenistan)

HJK Helsinki (Finlandiya) – Buducnost Podgorica (Karadağ)

Cluj (Romanya) – Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Şkendiya (Kuzey Makedonya) – Mura (Slovenya)

Teuta (Arnavutluk) – Sheriff Tiraspol (Moldova)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) – Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Hayfa (İsrail) – Kairat Almaty (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan) – Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Zalgiris Vilnius (Litvanya) – Linfield (Kuzey İrlanda)

Flora Tallinn (Estonya) – Hibernians (Malta)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Valur (İzlanda)

Ferençvaroş (Macaristan) – Folgore/Priştine/Torshavn/Inter Club d'Escaldes

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