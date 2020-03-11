UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı eşleşmelerin rövanş maçları ile devam etti. İki dev maça gözler çevrilirken Liverpool, 1-0’lık mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid’i konuk etti.

Normal sürede Wijnaldum’un 43’teki golüyle 1-0 kazanan Liverpool, eşleşmeyi uzatma bölümüne taşıdı. 94’te Firmino ile skor 2-0 oldu ancak 97’de ve 105+1’de Llorente sahneye çıktı ve Atletico Madrid şok gollerle turu geçen ekip oldu. 120+1’de ise Morata sahneye çıktı ve adeta fişi çekti!

Paris’e bir devre yetti!

İlk maçta 2-1 mağlup olan Paris Saint-Germain ise Corona virüsü ile ilgili alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz oynanan maçta Borussia Dortmund’u konuk etti ve sahadan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Maçta 88. dakikada Neymar ile tartışmaya giren Emre Can, Brezilyalı oyuncuya yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü.

(0) LIVERPOOL 2-3 ATLETICO MADRID (1)

GOL! Dk. 120+1: Morata kontratakta skoru tayin etti: 3-2.

Dk. 115: Liverpool yüklenmeye çalışsa da artık Atletico tura çok çok yakın.

Dk. 106: İkinci uzatma devresi başladı.

GOL! Dk. 105+1: Liverpool’a Llorente’den bir darbe daha! Llorente skoru 2-2 yaptı ve adeta fişi çekti!

GOL! Dk. 97: Adrian’ın hatasında hızlı hücum şansu bulan Llorente skoru 2-1’e getirdi. İşler şimdi yeniden değişti. Liverpool’a bir gol daha lazım!

GOL! Dk. 94: Liverpool, uzatmanın başında Firmino ile skoru 2-0’a getirdi! Muhteşem kurtarışlara imza atan Oblak’ın çabası yetmedi, direkten dönen topta Firmino ağları buldu.

Dk. 90: İlk uzatma devresi başladı.

Dk. 90+2: Maç sona erdi, uzatmaları izleyeceğiz.

Dk. 90+2: Atletico golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz!

Dk. 88: Liverpool muazzam bir baskıyla gol arıyor.

Dk. 67: Bu bölümde Atletico hücum bölgesinde daha sık gözükmeye başladı ancak böylece Liverpool geçiş hücumlarını daha rahat sergilemeye başladı.

Dk. 66: Liverpool kontratakta Robertson’la gole yaklaştı, top üst direkten döndü!

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 43: Wijnaldum, Oblak önderliğindeki Atletico duvarını yıktı. Şık kafa golüyle skor 1-0 oldu.

Dk. 30: Çok yüksek tempo ile devam eden karşılaşmada Liverpool topa ve oyuna hakim ancak Atletico da alametifarikası olan duvarı oldukça başarılı bir şekilde örmüş durumda.

Dk. 1: Maç başladı, 13. saniyede Diego Costa net pozisyonda ağları bulamadı.

LIVERPOOL: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Correa, Felix, Costa

(1) PARIS SAINT-GERMAIN 2-0 BORUSSIA DORTMUND (2)

Dk. 90+5: Paris Saint-Germain ilk yarıda bulduğu gollerle turu geçmeyi ve çeyrek finale çıkmayı başardı.

Dk. 88: PSG-Dortmund maçında Emre Can’la Neymar arasında gerginlik çıktı, Emre Can kırmızı kart gördü.

Dk. 60: Dortmund bu dakikalarda baskıyı artırdı. Bir gol maçı uzatmaya taşımaya yetecek.

Dk. 46: İkinci yarı oynanıyor.

Dk. 45+1: İlk yarı sona erdi.

GOL! Dk. 45: Bernat ağları buldu ve etkili oyunuyla göz dolduran PSG istediği skoru elde etmeyi başardı.

GOL! Dk. 28: Neymar’ın golüyle Paris Saint-Germain 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Maç başladı!

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Paredes, Gueye, Sarabia, Di Maria, Neymar, Cavani

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

Avrupa’da Corona virüsü nedeniyle tüm organizasyonlar olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin de geleceğinin nasıl olacağı merak konusu. Paris Saint-Germain’in Borussia Dortmund’u ağırlayacağı maç kapalı kapılar ardında oynanacak. Özellikle İtalyan takımlarının yer alacağı eşleşmelerde durum belirsiz.

Son olarak İtalyan hükümeti tüm ülkeyi karantina alanı ilan ederken İtalya Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini ve ülke genelinde tüm toplu faaliyetleri en erken 3 Nisan’a kadar askıya almıştı. Almanya’da da benzer bir önlem planının hayata geçeceği konuşuluyor.