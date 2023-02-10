UEFA, Trabzonspor’un Basel maçı için kararını verdi

Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yönelik yardımlarını sürdüren Trabzonspor’un Avrupa Konferans Ligi’nde oynaması planlanan Basel maçının akibeti de belli oldu.

KONTEYNERLAR YOLA ÇIKTI

Trabzonlu Cemal Kalyoncu’nun sahibi olduğu Kalyon İnşaat, 1500 yataklı ve dizaynları yapılmış konteynerları Trabzon’dan deprem bölgesine gönderdi.

Tırlara yüklenen konteynerların, kısa zamanda acil ihtiyaç duyulan şehirlere ulaşacağı belirtildi. Öte yandan şehirdeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi yardımlarla dolup taşarken, acil ihtiyaç malzemeleri düzenli olarak deprem bölgesine yollanıyor.

TAKIM OTOBÜSÜ DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Deprem sonrası ilk olarak TS Club depolarındaki tüm kışlık ürünleri (bere, atkı, mont, battaniye, eldiven…) tırlarla bölgeye gönderen Trabzonspor Kulübü, dün 1 tır ihtiyaç malzemesinin yanı sıra takım otobüsünü de bölgeye yolladı. –

20 dereceye kadar dayanıklı uyku tulumunun yanı sıra su ve gıda maddelerinin yüklendi 1 tır ve otobüs, Malatya’da bulunan AFAD koordinasyon merkezine ulaştı. Takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede tahliyelerin yapılması amacıyla kullanılacak. Trabzonspor Yönetimi, toplamda 50 çocuk için altyapı tesislerinin hazırlandığını ve depremzede çocukların tüm ihtiyaçlarının burada karşılanacağını açıklamıştı.

10 GÜN BOYUNDA 500 BİN EKMEK

Trabzon Fırıncılar Odası, deprem bölgesinde yaşanan ekmek sıkıntısı nedeniyle harekete geçmişti. 10 gün boyunca afetzedelere toplamda 500 bin ekmek gönderilecek. Trabzon’daki ekmek fırınları gece gündüz çalışırken, her gün tırlarla ortalama 50 bin ekmek yollanıyor. Sadece fırınlar değil, meslek liseleri de sürekli ekmek üretimi yapıyor.

YABANCILARDAN DESTEK ÇAĞRISI

Uğurcan Çakır başta olmak üzere Trabzonspor’un yerli yıldızları bağış kampanyalarına destek verirken, yabancı oyuncular da devrede. Visca, Siopis, Vitor Hugo, Denswil, Trezeguet gibi isimler, sosyal medya hesapları üzerinden kendi vatandaşlarına çağrıda bulunuyor ve Türkiye’deki kampanyalara destek verilmesini istiyor.

UEFA, BASEL MAÇI KARARINI VERDİ

Trabzonspor’un, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Konferans Ligi’ndeki Basel maçını oynayıp oynamayacağı ise net değildi. Konuyla ilgili başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan açıklama geldi. Ağaoğlu, “UEFA ile yapılan görüşmelerde, Trabzon’da bir problem yaşanmadığı ve depremden direkt olarak etkilenen illerden biri olmadığı için Basel karşılaşmasını oynayacağımız söylendi” dedi. Bordo-Mavililer, 16 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45’te Basel’i Akyazı Stadı’nda konuk edecek.

Tüm gelirler afetzedelere…

Deprem felaketi sonrası yardım için seferber olan ve ihtiyaç malzemelerini şehirde belirlenen noktalara götüren Trabzonlu futbolseverlerin, bu karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi, maçtan elde edilecek tüm gelirlerin de afetzedelere gönderilmesi planlanıyor.

TAKIM BUGÜN TOPLANIYOR

Bordo-Mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak. Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 16 Şubat’taki Basel maçının hazırlıklarına start verecek. Antrenman öncesi deprem felaketi nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’nın ve futbolcuların, tekrar destek çağrısında bulunmaları bekleniyor. Hem Abdullah Avcı’nın hem de oyuncuların, bağış kampanyalarına yüklü miktarda katkı sağladıkları öğrenildi.