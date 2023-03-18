UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda tarihi sezon

Bu sezon Avrupa Kupaları’nda ilk kez Şubat ayını 4 takımla gördük. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’un katkılarıyla; iki sezon sonraki kupalara katılımı ilgilendiren 2022-23’ü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 11.800 puanla tarihimizdeki en iyi dereceyle tamamladık. Genel sıralamada 32.100’le an itibariyle 12. sıradayız. Ancak hemen arkamızdaki 30.175 puanlı İsviçre, Basel’le Avrupa’da yoluna devam ediyor.

İsviçre’ye geçilmezsek 2024-25’te Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne Play-Off, lig ikincisi 2. ön elemeden katılacak. Avrupa Ligi’nde Türkiye Kupası’nın sahibi Play-Off’ta, lig 3.’sü Avrupa Ligi 2. ön elemesinde ve lig 4.’sü de Konferans Ligi 2. ön elemesinde boy gösterecek. Eğer 13. olursak, Türkiye Kupası şampiyonu, Kupa 2’ye Play-Off yerine 3. ön elemeden başlayacak. Lig 3.’sü ise lig 4.’sü ile birlikte Kupa 3’e 2. ön elemeden start verecek.

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