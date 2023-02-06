UEFA ve Avrupa kulüplerinden Türkiye’ye destek

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye’ye destek mesajı gönderdi. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında” ifadelerine yer verildi.

REAL MADRID’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İspanya’nın köklü kulüplerinden Real Madrid, internet sitesinde yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda ”Başkanımız ve Yönetim Kurulu, son birkaç saat içinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye’nin maruz kaldığı felaket nedeniyle en derin üzüntülerini ve dayanışmalarını gösteriyor. Kulübümüz, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sevgilerini iletiyor.” ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA’DAN MESAJ

İspanyol ekibi Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Barcelona’nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “FC Barcelona olarak Türkiye’deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte” denildi.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yabancı spor kulüpleri başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Başta UEFA olmak üzere spor organizasyonlarının ve kulüplerinin paylaştığı geçmiş olsun mesajları şu şekilde;

VILLARREAL

“Villarreal CF, Türkiye’nin güneydoğusunu ve Suriye’nin kuzeyini vuran korkunç depremden etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor.”

CELTA VIGO

“Celta, Türkiye’nin güneydoğusunu ve Suriye’nin kuzeyini vuran depremde vefat edenlere ve etkilenenlere dayanışmasını göstermek istiyor.”

VALENCIA

“Kalbimiz, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerle birlikte. Depremden etkilenen ailelere başsağlığı dileriz.”

CADIZ CF

“Cádiz CF olarak Türkiye ve Suriye’yi etkileyen korkunç depremin kurbanlarına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Sizinleyiz.”

OSASUNA

“Osasuna, sabah meydana gelen korkunç deprem için tüm desteğini Türkiye ve Suriye halklarına göndermek istiyor. Kalbimiz vefat edenler ve yakınlarıyla birlikte.”

LOSC LILLE

“Bu Pazartesi günü, bölgeyi vuran şiddetli depremin ardından düşüncelerimiz, LOSC destekçilerinden oluşan geniş bir topluluğun yaşadığı Türkiye ve Suriye’ye gidiyor. Size güç ve cesaret diliyoruz”

HULL CITY

“Hull City’deki herkesin aklı, Türkiye’deki depremden etkilenenlerle birlikte.”

NEFTCI BAKÜ

“Türkiye’nin birçok şehrinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. ‘Neftçi’ ailesi adına hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyoruz.”

KARABAĞ FK

“Kardeş Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye!”

PANATHINAIKOS

“Türkiye ve Suriye’deki deprem haberleriyle yıkıldık. Vefat edenlerin ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle”