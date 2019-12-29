UEFA ve Başkan Ceferin’den IFAB’a yeni VAR önerisi!

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. İspanyol AS Gazetesi’nde yer alan habere göre UEFA Elit Teknik Direktörler Semineri’nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane’ın da dahil olduğu çalıştırıcılarla VAR’ı konuşan Ceferin, teknik direktörlere bir elle oynama pozisyonu izletti ancak teknik direktörler pozisyonun penaltı olup olmadığı konusunda uzlaşamadı.

‘Tenisteki gibi…’

VAR’a sempatiyle yaklaşmadığı bilinen ve konuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda da bulunan Ceferin’in aklında ise AS’ın haberine göre IFAB’a sunulacak yeni bir öneri var. UEFA’nın isteği; her takıma devre başına 1 VAR itiraz hakkı vermek ve bu şekilde VAR’a olan güvensizliğin önüne geçmek. Bu itirazı teknik direktörler, tenisteki ‘challenge’ hakkı gibi kullanabilecek. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak.

Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinden sonra Aykut Kocaman`dan ayrılık sinyali! Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-1’lik skorla mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Hem puan olarak hem de sahadaki duruş olarak büyük bir hayal kırıklığı var. Hem Konyaspor’u sevenler için, yönetenler için ve yönetenler arasında teknik anlamında kendimi de katıyorum, bir hesaplaşması olması lazım ve bunun sorumluluğu da bana ait. Lafı çevirip çevirmeye gerek yok. Bunun önceliği olarak Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım” dedi. İlgili Haberi Oku

‘Birinin daha büyük burnu var diye!..’

“VAR ekranında oyuncuların durdukları yerler, pozisyonları ve karar vermek tamamen kişiye göre yorumlanabilir. Bu durumlarda bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyük, birinin daha büyük burnu var diye ofsayt çalınacak gibi bir duruma girmek istemiyoruz” diyen Ceferin VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020’deki IFAB toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak. IFAB, UEFA’nın vereceği öneriyi düşünmek ve olumlu veya olumsuz bir geri dönü yapmak zorunda.