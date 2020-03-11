UEFA’ya tehdit gibi açıklama! ‘Ya ertelersin, ya maça çıkmam!’

Getafe Başkanı Angel Torres, Inter ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçının ertelenmesini talep etti. Aksi halde maça çıkmayacaklarını duyurdu. Angel Torres, “Getafe olarak, Inter maçı için Milano’ya gitmeyeceğiz. Eğer bu turu bizden alacaklarsa, alsınlar. Önemli değil. Başımız dik duracağız. En ufak bir risk bile almayacağız. Bu turu oynayacak olmaktan ötürü heyecanlıydık ama hayatını gerçeklerini kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMI GÖTÜREMEM”

“UEFA’ya ‘Bu maç için başka bir çözüm bulun’ dedik.” sözleriyle konuşmasına devam eden Angel Torres, “Takımımı, Corona virüsün merkezine götüremem. Buna hiç ihtiyacımız yok.” dedi. Angel Torres, “Bu maç için en mantıklı karar, ertelemek. Inter de bizimle aynı fikirde.” diyerek konuşmasını noktaladı.

WOLVES’UN TALEBİNE VETO

UEFA, kısa süre önce Olympiakos ile oynayacakları maç için Pire’ye gitmek istemeyen Wolves’ın talebini kabul etmemişti. Wolverhampton, Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını hatırlatarak UEFA’dan bu maçın ertelenmesini talep etmiş ancak UEFA, İngilizler’in talebini geri çevirmişti.