Uganda'da 11 başkan adayından 4'ü seçim kampanyasına ara verdi

İSTANBUL (AA) – Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara verdi.

Yerel basındaki habere göre, bağımsız adaylardan John Katumba ve Henry Tumukunde, Ulusal İttifak adayı Gregg Mugisha Muntu ve Demokrat Parti adayı Nobert Mao, Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasını protesto etti.

4 başkan adayı, protesto kapsamında seçim kampanyasına ara verdi.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınması sonrası çıkan olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

– Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.