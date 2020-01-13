Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan nereli ve kaç yaşında?

Uğur Aslan, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Beşinci Boyut dizisi ile geçen Uğur Aslan hakkında merak edilenler haberimizde… Uğur Aslan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Nizameddin karakterini canlandıran Uğur Aslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Uğur Aslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyu adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest,Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Nizameddin karakterine hayat veren Uğur Aslan, 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.

Uğur Aslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Nizameddin) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Cem Çınar) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Zahir) (Sinema Filmi)

2016 – Aşık: Aşığın Gözü Kördür (Kasım) (Sinema Filmi)

2016 – Kara Sevda (Zehir) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Komiser Zafer) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Adnan) (TV Dizisi)

2012 – Açlığa Doymak (Kenan) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Yer Gök Aşk (Cüneyt) (TV Dizisi)

2009 – Aile Reisi (TV Dizisi)

2008 – Derdest (TV Dizisi)

2005 – Gümüş (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)