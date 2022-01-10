Uğur Dündar coronayı yendi

COVID-19’a yakalanan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, son test sonucunun negatif çıktığını ve hastalığı yendiğini duyurdu.

COVID-19’a yakalanan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, hastalığı yendi. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, mesajında “Değerli dostlarım, ikinci müjdeyi de aldım: Bugün yaptırdığım PCR testim az önce sonuçlandı: NEGATİF. Yani Covid-19 bu kez sert kayaya çarptı! İyi dilekler gönderen tüm güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Hastalığı bu kadar kısa sürede yenmemde, tam aşılı olmamın payı büyük” ifadelerine yer verdi.

DÜNDAR “HAFİF SEYREDİYOR” DEMİŞTİ

Uğur Dündar, 6 Ocak’ta test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Dündar, sosyal medya hesabından “Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor” mesajını paylaşmıştı.

“2 YILDIR AŞILARIMI TÜMÜYLE YAPTIRDIM”

Uğur Dündar, geçtiğimiz hafta sunamadığı Demokrasi Arenası’na telefonla bağlanarak son durumunu anlatmıştı. Dündar, “Benim için çok büyük sürpriz oldu. Kendimi çok kolluyorum. Elimde kolonya ve dezenfektan şişeleriyle dolaşıyorum. 2 yıldır aşılarımı tümüyle yaptırdım. Dolayısıyla bu pandeminin seyri içerisinde piyango bize de isabet etti. Haftaya inşallah canlı yayında durum negatife çevrildikten sonra yine birlikte oluruz” diye konuşmuştu.

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