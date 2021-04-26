Uğur Dündar: Erdoğan hayal kırıklığı yarattı

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Tele1’in Anında Manşet programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadesine yanıtını değerlendirdi.

“AMERİKAN ÜSLERİNİ KAPAMADI, TÜRKİYE’Yİ KAPATMA KARARI KALDI”

“Sayın Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Biden’ın o konuşmasına karşılık siyasi içerik taşıyan bir mesaj vermesi beklentisi içindeydik. Örneğin Türkiye’deki Amerikan üslerinin kapatılmasının düşünülebileceği gibi” diyen Dündar, bu beklentinin karşılanmamasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Dündar, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı maalesef Amerikan üslerinin kapatılmasından bahsetmedi, buna karşılık Covid-19’a karşı Türkiye’yi kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Bu beklenti açısından hayal kırıklığı yarattı. Günlerdir toplum, Sayın Cumhurbaşkanının ne söyleyeceğini merak ediyordu. Bunu sadece Biden’ın bir açıklaması olarak tarihin kaydedebileceği bir gelişme şeklinde düşünmemek gerekir.”

“TÜRK GEMİLERİNE VE THY’YE HACİZ BAŞLATABİLİRLER”

Amerika Birleşik Devletleri’nde halihazırda açılmış ama yürütme erki olarak kabul edilen, başkanların soykırım dememesi nedeniyle karara bağlanmamış tazminat davaları olduğunu hatırlatan Dündar, “Artık yürütme erki de soykırım dediğine göre Amerikan mahkemeleri karar verebilir. Amerikan limanlarına girecek olan Türk gemilerine haciz işlemleri başlatmak, Türk Hava Yolları uçaklarına haciz işlemleri başlatmak gibi birtakım gelişmeleri tetikleyebilir” görüşlerini paylaştı.

“TARİH DERSİYLE GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Biden’a cevabını, “Tarih dersiyle geçiştirilebilecek bir durum değil” diye değerlendirdi.

Joe Biden’ın Kaliforniya’da toplanan Ermeni seçmenlere şirin gözükmek için bu yöntemi seçtiğini belirten Dündar, yardımcısı Kamala Harris’in de Kaliforniya’dan ilerleyen bir siyasetçi olması nedeniyle verdiği sözleri tutması anlamına geldiğini ifade etti.

“TOPLUMDA HAYAL KIRIKILIĞI YARATTI”

“Türkiye’nin asla kabul edemeyeceği birtakım siyasal ve yargısal gelişmeler başlayabilir” diyen Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanının Biden’ın konuşmasına çok sert ve siyasi içerik taşıyan bir cevap vermesini bekliyorduk. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Alttan alan, biraz mahcup, ‘Sayın Biden benim evime kadar gelmiştir, sağolsunlar eksik olmasınlar’ gibi onu bir anlamda onore edici yaklaşımlar sergiledi. Bu hakikaten bir hayal kırıklığı yarattı toplumda.”

“ACİLEN NAKİT PARA DESTEĞİ YAPILSIN”

Uğur Dündar, 3 hafta uygulanacak tam kapanma kararını da değerlendirdi. Bilim Kurulunun görevini yeterince yerine getirmediğini savunan Dündar, “Tarih önünde bunun izahını yapmak durumundalar. Onlar ısrarla baştan itibaren tam kapanmayı zorunlu kılan taleplerde bulunmuş olsalardı iktidar da o doğrultuda hareket etmek durumunda kalırdı” dedi.

“128 milyar dolar nerede” sorusunun ne kadar haklı bir sorun olduğunu ortaya çıkaran bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirten Dündar, kapanma kararında esnafa destek çıkmamasını şöyle eleştirdi:

*Bir yılı aşkın süredir pandemi önlemleri nedeniyle çok büyük mağduriyet yaşayan üretici, esnaf, gündelik çalışanlara yönelik maddi yardım paketi açıklanmadı.

*Yeni mağduriyetlerin ortaya çıkacağının çok net göstergesi. Bu yurttaşlarımızın dayanma gücü neredeyse sıfırlanmış durumda. O kesime acilen nakit para enjeksiyonu yapmak gerekir.

*Acilen, vakit geçirmeden…Para mı basacaklar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Bu mağduriyeti önlemeye çalışsınlar. Bu kapanma gerekli ve zorunluydu…Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da kapanma olmadan virüsle mücadelenin gerçekleşemeyeceğini en sonunda anlamış durumda. Yazık oldu yitip giden yurttaşlarımıza!

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