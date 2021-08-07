Uğur Dündar, Muhittin Böcek’in son durumunu açıkladı

Hastaneye götürülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaşan Uğur Dündar, “‘Beni bu koltuğa layık görenler ölüm kalım savaşı verirlerken ben koltuğumda oturamam’ deyip yangın bölgesine koştu. Maalesef ciğerlerindeki rahatsızlığı tekrar nüksettiği için kendisi bu akşam hastaneye götürüldü” dedi.

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TELE 1 ekranlarında Demokrasi Arenası programını, yangın bölgesi Muğla’nın Menteşe ilçesinde sunan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, hastaneye götürülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunu açıkladı.

“CİĞERLERİNDEKİ RAHATSIZLIK NÜKSETTİ”

Muhittin Böcek’in Türkiye’de COVID-19 hastalığını geçirenlerden olduğunu hatırlatan Dündar, şöyle konuştu:

* Kendisi aylarca ölümle yaşam arasındaki o çok ince çizgide gidip geldi. Doktorların olağanüstü çabaları ve kendisinin hayata çok sıkı sarılmasıyla atlattığı bu hastalığı, makamına döndü. Hastalığı hiç yaşamamış gibi dört elle işine sarıldı.

* Doktorlarının ‘Sen ciğerlerinden çok ciddi sıkıntılar yaşadın, yangın bölgesine gitmemelisin, o dumanları solumamalısın, aksi takdirde hayatın ciddi anlamda tehlikeye girer’ demelerine karşın, ‘Beni bu koltuğa layık görenler ölüm kalım savaşı verirlerken ben koltuğumda oturamam deyip’ yangın bölgesine koşan bir büyükşehir belediye başkanı.

* Maalesef ciğerlerindeki rahatsızlığı tekrar nüksettiği için kendisi bu akşam hastaneye götürüldü. Doktorları tarafından çağrıldı. Orada tetkikler yapıldı.

* Oksijen takviyesi ile mutlaka istirahat etmesi gerektiği kendisine bildirildi. O da belki 1-2 gün dinlenme fırsatı bulacak. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

“DOKTORLARIM ‘DUMANDAN GERİDE DUR’ DEMESİNE RAĞMEN AYRILMADIM”

Muhittin Böcek, önceki günlerde yaptığı bir açıklamada, “Doktorlarım ‘duman, yangından geride durman lazım’ demesine rağmen hiç ayrılmadım, ayrılmayacağım da. Yangın sönene kadar buradayım” demişti.

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nın bugünkü konukları, sanatçı Haluk Levent, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu.

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