Uğur Dündar’dan Bilal Erdoğan’ın resmi heyetlerde yer almasıyla ilgili çarpıcı yorum

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Bilal Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde resmi heyetlerde yer almasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Dündar, “Bilal Erdoğan’ın seyahatlere katılmasının, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giderek kendisini çok yalnız hissetmesinden kaynaklandığını düşünüyorum” dedi.

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Halk TV‘de Perdenin Önü Arkası programının konuğu oldu.

Dündar, Bilal Erdoğan’ın son dönemde yurt dışı gezilerinde heyetlerde yer almasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Türkiye’nin diplomasi alanındaki kazanımlarının heba edildiğini savunan Uğur Dündar, “Bilal Erdoğan’ın niçin bu heyette her aldığını bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatlar kullanmak yerine, kendisinin seçtiği özel tercümanı çok kritik görüşmelerde yanında götürüyor. Şeffaflık yok. O görüşmelerde nelerin konuşulduğu net olarak açıklanmıyor” dedi.

“BİLAL ERDOĞAN GÖREV ALABİLİR”

“Bilal Erdoğan tabi ki bir görev alabilir” görüşünü paylaşan Dündar, “Bu görevin ne olduğu, toplumun merak edeceği düşünülerek daha başlangıçta net olarak açıklanmalı ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgi sunulmalı” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, “Bilal Erdoğan’ın seyahatlere katılmasının, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın giderek kendisini çok yalnız hissetmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çok güvenebileceği, en yakınındaki bir kişi olarak Bilal Erdoğan’ı gördüğünü değerlendiriyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI GİDEREK YALNIZLIĞA DOĞRU İLERLİYOR”

Dündar, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

* “Giderek sıkışan ekonomik politikalar, içine girilen siyasal darboğaz iktidarı yıpratıyor. -İktidar denilince akla Sayın Cumhurbaşkanı geliyor- Hem de yalnızlaştırıyor. Partiyi kurduğu yol arkadaşlarından hemen hemen kimse kalmadı çevresinde. Hepsi tasfiye oldu.

* Oysa bir lider için çevre tasfiyesi son derece risklidir. Liderler, çok mecbur kalmadıkça çevrelerini tasfiye etmezler. Düşman kazanmak istemezler. Ama görülüyor Sayın Cumhurbaşkanı, giderek bir yalnızlığa doğru ilerliyor.

* Burada en güvenebileceği isimlerden biri olarak çocuğunu herhalde görüyor ki, seyahatlerde de yanında götürmeye başladı.”

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