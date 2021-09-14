Uğur Dündar’dan Mansur Yavaş’a: Dileğim, Ankara’nın gelmiş geçmiş en başarılı başkanı seçilmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü’nü kazanmasını değerlendiren SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, “Gerçekten de Mansur bey, Cumhuriyet Ankara’sına çok yakışan, belediyecilik anlayışı açısından hangi siyasi görüşte olursa olsun Ankaralılar arasında ayrım gözetmeksizin hizmetleri en uzak noktalara kadar götürme konusunda kararlı, sebatkar, cesaret sahibi, aynı zamanda engin bir hoşgörüye sahip değerli bir belediye başkanı. Benim dileğim bu ödülden sonra, kendisinin Ankara’nın gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı ödülünü de alması” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’nü kazanmıştı. KRT TV’nin Şimdiki Zaman programının konuğu olan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Mansur Yavaş’ın büyük başarısını değerlendirdi.

UĞUR DÜNDAR: DİLEĞİM, ANKARA’NIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI BAŞKANI ÖDÜLÜNÜ ALMASI

Dündar, Mansur Yavaş’ın başarısını şöyle yorumladı:

* Ben Sayın Yavaş’ın buna layık olduğuna yürekten inanıyorum. Hatırlarsanız belediye başkanlığının ilk dönemlerinde Ankara’nın rantını ceplerine indirmeye alışmış olan bir grupla mücadeleye girişmiş ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan Ankara rantının bundan böyle rant ağalarının cebine değil, Ankaralıların ihtiyaçları için harcanacağını ve değerlendirileceğini söylemişti.

* Gerçekten de Mansur bey, Cumhuriyet Ankara’sına çok yakışan, belediyecilik anlayışı açısından hangi siyasi görüşte olursa olsun Ankaralılar arasında ayrım gözetmeksizin hizmetleri en uzak noktalara kadar götürme konusunda kararlı, sebatkar, cesaret sahibi, aynı zamanda engin bir hoşgörüye sahip değerli bir belediye başkanı. Benim dileğim bu ödülden sonra, kendisinin Ankara’nın gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı ödülünü de alması.

“EKREM BEYİN DE YÜKÜ GÖĞÜSLEYECEĞİNE İNANIYORUM”

Uğur Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hedefine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

* Zannediyorum ki İstanbul’da da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hedefi öyle. O da İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanı olmak gibi bir hedefin peşinde diye düşünüyorum.

* Karşısına çıkartılan tüm engellere ve iş yapmaması için getirilen bütün kısıtlamalara, ön almalara karşın, Ekrem beyin de o yükü göğüsleyeceğine inanıyorum.

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