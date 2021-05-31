Uğur Dündar’dan provokasyon uyarısı

Uzun zamandır televizyon ekranlarında pandemi nedeniyle canlı yayınlara video konferans yöntemiyle katılan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, yaklaşık 14 ay sonra stüdyoya geri döndü.

TELE 1’in Anında Manşet programında stüdyo konuğu olan Dündar, “Mesleğe sanki yeni başlıyormuşum gibi heyecanlıyım” diyerek duygularını ifade etti. Usta gazeteci, gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdi.

“PEŞ PEŞE GELMESİ TESADÜF DEĞİL”

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili konuşan Dündar, şunları söyledi:

* Pazar günkü konuşmasında da kaos ihtimalinden söz etti. ‘Sizi sokağa dökmek isteyebilirler, buna alet olmayın’ dedi. Ben bu Ayasofya’daki imamın büyük önderimiz hakaretlerinin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Böyle birtakım, maalesef kötü işaretler var.

* Sayın Cumhurbaşkanının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Karadeniz gezisinde uğradığı provokasyondan sonra ‘Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak’ şeklindeki sözleri de çok manidar. Ben o konuşmayı dinlerken ekran başında dondum kaldım.

* Cumhurbaşkanı böyle mağduriyetler sonra ilk seçimlerde tek başına iktidar olmuş. Gerçeklerden nasıl bir soyutlanmadır ki, Meral Akşener’in mağduriyet yaşaması halinde neler kazanacağını, mağdur insanın toplum tarafından nasıl kucaklanacağını ve onu mağdur duruma düşürenin de neler kaybedebileceğini hesaplayamıyor olması beni ekran başında dondurup kaldı. Ben bunların peş peşe gelmesi halinde tesadüfi olmadığını düşünüyorum.

“TOPLUMUN HASSASİYETİNİ KAŞIYORLAR”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Ayasofya’daki icazet töreninde lanet okunmasına “İçimizdeki işbirlikçi hainler” diye tepki gösteren Dündar, şunları söyledi:

* Toplumun hassasiyetini kaşıyorlar. Atatürk’ün en büyük hasmı Lord George bile o dönemde, ‘Bu asırda dahiler zor çıkıyor. Ama ne hazindir ki asrın dahisi yüzyılda bir Türklere nasip oldu’ diyor.

* Buna karşılık bizim içimdekiler bir kutsal mekanda, her türlü kinin, nefretin tamamen yok edilmesi gereken o atmosferde kalkıp Atatürk’e lanet okumak, ancak lanetli insanların yapabileceği bir şeydir.

“UZAK DURUN! AMAN!”

Toplumun provoke edilmesine yönelik çabalara karşın vatandaşı uyaran Dündar, “Ben de buradan sevgili seyircilerimize rica ediyor hatta yalvarıyorum. Aman sevgili seyirciler! “Muhalefet ne için sokağa çıkmıyor, eylemlere yönelmiyor” diyenlerden uzak durun. Zaten bunun yapılması isteniyor. Aman!” ifadelerini kullandı.

Dündar, şöyle devam etti:

* Muhalefet bugünkü iktidarın izin verdiği çerçeve içinde bana göre çok cesur muhalefet yapıyor. Linç ediliyorlar, saldırıya uğruyorlar, Cumhurbaşkanı tarafından tehdit ediliyorlar…Bu sınırların zorlanması halinde Türkiye çok ağır bir tabloyla karşılaşabilir.

* Belki Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında değil, farkında olsa böyle konuşacağını zannetmiyorum zaten. Ama birileri, dış güçler veya içimizdeki hainler, FETÖ ile bağlantılı birtakım kesimler, istihbarat servisleriyle ilişkili birtakım provokatörler…

* Kardeşi kardeşe düşürmek, hatta çok büyük bir kardeş kavgasını tetiklemek isteyebilirler. Bunun sonu nereye varır Allah göstermesin, kestirmek çok zor. Allah hiçbirimize kardeşin kardeşi vurduğu bir Türkiye’yi görmeyi nasip etmesin. Ama istenen bu, tezgahlanan bu, provoke edilen, toplumun getirilmek istendiği yer bu.

“KORKUNÇ İDDİANIN ÇOK İYİ ANALİZ EDİLMESİ LAZIM”

Dündar, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

* 15 Temmuz’un asıl amacı askeri askerle, askeri polisle ve ikisini de halkla çarpıştırmak ve bir kaos ortamı yaratarak dış güçlerin Türkiye’ye müdahalesini sağlamaktı. Yani bir işgal senaryosu vardı. Allah bizi korudu.

* Atatürkçü yurtsever komutanlar, askerler, polisler, vatandaşlar, demokrasiye yürekten inanmış insanlar hepimiz o senaryoyu boşa çıkardık ama o emperyal senaryo halen devam ediyor. Sedat Peker’in işaret ettiği geçmişte Gaziosmanpaşa’da Alevi yurttaşlarımızın devam ettikleri kahvehane taranmıştı…

* ‘Bu sefer cemevine saldıracaklar, kaos planı hazırlanıyor’ diyor. Bu çok korkunç bir iddia. Bunun çok iyi analiz edilmesi lazım. Sedat Peker, yakın geçmişe kadar birtakım iktidar lehine eylemlerin içinde bulunmuş bir insan.

“ÜLKEYİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRMEK İSTEYEN HAİN PLANLARA GEÇİT VERMEYELİM”

Provokasyona karşı bir kez daha seyircilere seslenen Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Gerçekten de sevgili yurttaşlarımıza bir kez daha uyarıyorum. Bu ülkede sonsuza kadar, görüşü ne olursa olsun, sağcı-solcu olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, inançlı veya inançsız olsun, hep birlikte huzur ve barış içerisinde yaşayacağımız bu harikulade ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenlerin hain planlarına geçit vermeyelim ve tahriklerine kapılmayalım.

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