Uğur Dündar’dan SÖZCÜ TV yayınında sert sözler: Kimse bizi aptal yerine koymasın

SÖZCÜ TV’de Can Coşkun ile Dört Çarpı Dört programına konuk olan SÖZCÜ Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını göstererek, şu ifadeleri kullandı;

Bakın şu kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, taşımaktan onur duyduğum kimlik kartı. Bu kartı düzmece gayri menkul ekspertizleriyle 40 bin dolara 50 bin dolara kara paracılara ne idü belirsiz sığınmacılara nereden geldiği belli olamayan uyuşturucu baronları oldukları da düşünülen kişilere Kemal Kılıçdaroğlu vermedi.

“BU KİMLİK KARTINDA 100 BİNLERCE ŞEHİDİMİZİN KANI VAR”

*Bu kimlik kartında 100 binlerce şehidimizin kanı var kardeşim. Benim de ailemden Balkan Savaşı’nda da Çanakkale Savaşı’nda da şehir düşen yiğit olmuş insanlar var. Benim babam şu kimlik kartının namusu için Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bacağında iki kurşunla toprağa gitti.

“HESAP VERMESİ GEREKENLER HESAP SORUYOR”

*Dolayısıyla kutsal toprakları 40 bin- 50 bin dolara ne idiği belirsiz kişilere pazarlayan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bu kimlik kartlarını sadece bir kağıt gibi dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bunların hesaplarını vermesi gerekenler bugün kalkmışlar hesap soruyorlar.

“BİZİ APTAL YERİNE KOYMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK”

*Bizi enayi, balık hafızalı yerine, bizi aptal yerine koymaya hiç kimsenin hakkı yok. Zekamızla alay etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu topraklar kutsal topraklardır. Bunlar üzerine siyaset yapanların her şeyden önce bunun hesabını vermesi gerekiyor. Bu kimlik kartını nasıl satarsın sen!

*Bunda Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da şehit olmuş 100 binlerce kahramanın kanı var. Bu herhangi bir kart değil, bu kutsal bir kart.