Uğur Dündar’dan ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programıyla ilgili ‘bumerang’ benzetmesi

AKP’nin Türkiye’nin Yüzyılı programınını değerlendiren SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, “Bu vizyonun seçim propaganda döneminde karşılaşacağımız birtakım antidemokratik uygulamalar sırasında bir bumerang olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geri döneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Halk TV’de Perdenin Önü Arkası programının konuğu oldu.

Dündar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye’nin Yüzyılı programını değerlendirdi.

Uğur Dündar, “2002 ile 2007 arasında Sayın Cumhurbaşkanı başbakan iken onunla en fazla söyleşi yapan gazeteciyim. Her soruyu rahatlıkla soruyordum” dedi ve bir örneği şöyle anlattı:

“Bir söyleşide şunu söyledim, ‘Sayın başbakan bu halk, 2001 krizinin sorumlusu olarak gördüğü koalisyon ortaklarını sandığa gömdü sizi iktidara getirdi. Siz de yarın öbür gün bir ekonomik krizin, yolsuzlukların sorumlusu olarak anılmaya başladığınızda bilin ki o partileri sandığa gömen halk sizi de gömebilir.’ O zaman Tayyip Erdoğan’a kendim söyledim. Şimdi böyle bir şey söylenebilir mi Sayın Cumhurbaşkanına? Ama söylenmeli.”

UĞUR DÜNDAR’DAN DEVA PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ TESPİTİ

Dündar, AKP’nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi hakkındaki tutumuna da değinerek, “Onların görünürlüğünü, bilinirliğini mümkün olduğu kadar toplumdan saklama gayreti olabilir. Yandaş medya dediğimiz ana akım medya da dahil olmak üzere aşağı yukarı medya gücünün yüzde 90’ı o etkinliği, o açılımı, cumhurbaşkanının söylemini baştan sona yayınlıyor. Orada bir DEVA Partisi’nin, Gelecek Partisi’nin olması, liderlerinin görünmesi istenmiyor. Ne kadar az görünürse, topluma mesajları az ulaşırsa AKP kendisinden o kadar az oyun gideceğini biliyor. Bu bir hesap meselesi. Madem samimisiniz, madem böyle bir kucaklama gayreti içindesiniz, o halde neden onları dışlıyorsunuz?” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN ‘TÜRKİYE’NİN YÜZYILI’ KONUŞMASINI DEĞERLENDİRDİ

Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programındaki konuşmasına dikkat çeken Dündar, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Yüzyılın Türkiye’si’ söylemlerinin başında Kanal İstanbul’u alması, bunu muhalefetin engellemeye çalıştığı bir proje olarak, muhalefeti sürekli olarak şeytanlaştırarak anlatmaya gayret etmesi başlı başına samimiyetten uzaklaştığını gösteriyor. Buna muhalefet değil, bilim insanları karşı çıkıyor. Madem bilimin yüzyılı olacak, Kanal İstanbul ile ilgili olarak bilim insanlarının söylediklerini niye reddediyorsunuz? Söylemlerinden biri ‘bilimin yüzyılı’… Samimiyet açısından çok ikna edici gelmedi” ifadelerini kullandı.

ÇELEBİ TEPKİSİ: ‘AĞZINDAN ÇIKAN SÖZCÜKLERİN FARKINA VARMALI’

Geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ programındaki Atatürk fotoğrafını paylaşarak “Emperyalizme diz çöktüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzda yolumuza ışık tutuyor!” şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Uğur Dündar, şöyle konuştu:

* “Ben Hazerfan Mehmet Ali Çelebi diyorum. Çok uçuyor. Biraz ayakları yere basması lazım. Dolaşmaktan başı dönmüş. Ağzından çıkan sözcüklerin farkına varmalı. Keşke gerçekten hepimiz, bu deyişe yürekten inansak. Kim istemez ki, alkışlasak… Bu vizyonun seçim propaganda döneminde karşılaşacağımız birtakım antidemokratik uygulamalar sırasında bir bumerang olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geri döneceğini düşünüyorum. Diyecekler ki ‘15 gün önce bunları söylemediniz mi…’”

“TEHLİKELİ BİR SEYİR”

“AKP iktidar olduğunda muhafazakar mütedeyyin yurttaşlarımız ‘Bizim gibi insanlar iktidarda’ diyordu. Şimdi ‘bizim gibi’ dedikleri insanları çarşıda, pazarda, esnafın yanında, halkın arasında göremiyoruz” diyen Uğur Dündar, “O kadar halktan koptular ki gerçeklik algısı bambaşka bir yöne evrildi. Ben o çevrenin, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi karar mekanizmalarına gerçekten çok soyutladığına, bambaşka bir gerçek sunduğuna, bunun da Türkiye gerçekleriyle taban tabana çelişik olduğuna inanıyorum. Bunun çok tehlikeli bir seyir olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“YÜZÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİMİZE BAŞLIYORUZ”

Uğur Dündar, Fenerbahçe’nin yüzüncü yıl etkinliklerinin başlayacağını da şöyle açıkladı:

* “Yarın akşam biz Fenerbahçeliler, başkanımız Ali Koç önderliğinde Göztepe’de buluşacağız. Oradan ‘Cumhuriyetin Feneri’ sloganıyla başlattığımız yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında stadyumumuzun önündeki fenere kadar geleceğiz. Böylece yüzüncü yıl etkinliklerimiz başlayacak. Buna görkemli bir katılım olacağına yürekten inanıyorum.”

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