Uğur Koleji öğretmenlerinden öğrencilerine videolu mesaj

İSTANBUL(AA) – Uğur Koleji Koronavirüs nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte okullarından uzak kalan öğrencilere yönelik bir mesaj yayınladı.

Uğur Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, videoda öğretmenler tarafından öğrencilere, "Yanınızdayız çocuklar, tarihin akışında insanlık nice zor dönemlerden geçmiş ve üstesinden gelmesini bilmiştir. Tüm derslerinizin konu anlatımları, haftalık ders programınızda olduğu gibi öğretmenleriniz tarafından hazırlandı.Gerekli videolar, ses kayıtları sisteme yükleniyor. K12 üzerinden sisteme girerek ders programınızda olan derslere erişebilir, öğretmenlerinize soru sorabilirsiniz. Sizleri haftalık ders programınıza göre ekran başına bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz" mesajı verildi.

Öğrencilere derslerini ekran başında takip ederek “okuldan uzaktayken okuldaymışçasına” hareket etmeleri tavsiye edilirken, özellikle rehber öğretmenlerin de bu dönemdeki sorunlara birlikte çözüm bulmak ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak üzere okuldaymış gibi bilgisayarın karşısında oldukları hatırlatıldı.



Edebiyat öğretmenleri öğrencilere “en iyi dostlarının kitaplar” olduğunu da hatırlatarak bu dönemde derslerden artan vakitlerinde bol bol okumalarını tavsiye ettiler.