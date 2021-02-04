Uğur Okulları öğrencisi, buz pateni şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) – Uğur Okulları öğrencisi 14 yaşındaki Ege İlter, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege İlter bugüne kadar katıldığı Artistik Buz Pateni Şampiyonalarında sergilediği performanslarla 15 ayrı madalyanın sahibi oldu.

Son olarak Ankara'da Türkiye Buz Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Ege İlter Türkiye Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlter, buz patenine 9 yaşındayken okulda amatör olarak başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenim benim bu spora karşı farklı bir ilgim ve yeteneğim olduğunu fark etti. Ben de bu yeteneğimin üzerine gittim. İlk lisansım 10 yaşında çıktı. Aslında 9 yaş artistik buz patenini profesyonel olarak yapmak için geç sayılabilecek bir yaştı. Gerçekten öğretmenimin dediği gibi ilk yarışmamdan itibaren neredeyse hiç kürsüden inmedim. Bu spora başladığım günden itibaren yurt içinde yaklaşık 13 tane altın madalya aldım.

2 yıl önce ilk defa milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim ilk yıl Slovenya'nın Çekya kentinde düzenlenen yarışmada 3. oldum ve bronz madalya ile döndüm. Geçen yıl ise Bulgaristan'ın Başkenti Sofya’da düzenlenen yarışmada 1. olarak altın madalya kazandım. Her başarılı sporcu gibi benim hedefim de olimpiyatlara katılabilmek. Ama bunu başarmak için önümde çok yol var ve çok çalışmam gerekiyor."