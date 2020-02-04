Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında ve nerelidir?

2005 yılında Survivor yarışmasında şampiyonluğa ulaşan Uğur Pektaş, KanalD’nin sevilen dizi Arka Sokaklar’da uzun bir süre rol almıştır. Bu dizi haricinde Kuşdili, Düşler ve Gerçekler isimli dizilerde de rol almıştır. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Uğur Pektaş biyografisi…

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008’de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu’nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik’de diziye geri dönmüştür. Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.