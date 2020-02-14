Uğur Pektaş’ın hayat hikayesi… Uğur Pektaş kimdir ve kaç yaşında?

Uğur Pektaş, ekranların fenomen programı Survivor’un ilk şampiyonu olan yarışmacı olarak ün yaptı. Ardından oyunculuğa adım atan Pektaş, halen Kanal D ekranlarında devam eden Arka Sokaklar dizisinin ilk sezonlarında rol aldı. İşte Uğur Pektaş hakkında merak edilenler…

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2005 yılında yayınlanan Survivor’un ilk şampiyonu olan Uğur Pektaş daha sonra uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Peki, Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü’nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı. Uğur Pektaş’ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Filmleri ve dizileri :

2005 – Düşler ve Gerçekler

2006 – Kuşdili

2006 – 2014 – Arka Sokaklar