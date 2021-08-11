Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den Almanya ekonomisine görülmemiş katkı

Corona virüsü aşısını bulan Alman girişim BionTech’in Almanya ekonomisinin büyümesine görülmemiş bir katkı sağlayacağı hesaplanıyor. Hesaplamalara göre, Almanya bu yıl BionTech sayesinde ekonomik büyümesini yüzde 0.5 daha artırabilir.

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Almanya’nın en büyük ekonomisi Almanya, corona virüsü aşısı üreten ve ilaç şirketi Pfizer’la birlikte tüm dünyaya bu aşıyı satan BionTech sayesinde ekonomik büyümesini yüzde 0.5 daha artırabilir.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yüzde 4,9 küçülen Almanya ekonomisinin bu yılki büyüme oranının yüzde 4 civarında olacağı tahmin edilirken 2021 yılındaki büyümenin yüzde 12,5’inin BionTech sayesinde olacağı tahmin ediliyor.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ

Uğur Şahin ve Özel Türeci’nin sahibi olduğu Biontech’in 2021’de Almanya’nın büyümesine yapacağı katkının daha önce hiç bir şirket tarafından yapılmadığı belirtildi.

Macroeconomic Policy Institute (IMK) isimli düşünce kuruluşunun başkanı Sebastian Dullien’in tahminleri, mRNA aşısı üreten ve tüm dünyaya satan girişimin Almanya ekonomisinin büyümesi üzerindeki etkisinin büyük olacağı yönünde.

BAŞKA ÖRNEK YOK

Bir makro ekonomist olarak normalde bireysel şirketlere bakmadığını söyleyen Dullien, Reuters’e verdiği demeçte, “Tek bir şirketin Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılası üzerinde bu kadar etkili olduğu başka bir örnek yok” dedi.

Dullien’in hesapları, BioNTech’in geçtiğimiz Pazartesi günü açıkladığı gelir tahminine dayanıyor. Şirket önceki 12,4 milyar euroluk tahminini 15,9 milyar euro (18,63 milyar dolar) olarak güncellemişti.

BioNTech ayrıca ortağı Pfizer’la birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dullien, “BioNTech yurtdışından çok az ürün tedarik ettiği için bu neredeyse tamamen yerli katma değerdir. Yani bunun ekonomik büyüme üzerinde doğrudan bir etkisi var” dedi.

TÜM ÜRETİM ALMANYA’DA

Şirket, ülkenin ekonomisine önemli katkısı olan ancak operasyonlarının önemli bir kısmı yurtdışında olan otomotiv şirketlerinin aksine tüm üretimini Almanya’da gerçekleştiriyor.

Bir hükümet yetkilisi de BioNTech’in genel ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin bu yıl kolayca yüzde 0,5’e ulaşacağını varsaymanın makul olduğunu söyledi.

ING Bank ekonomisti Carsten Brzeski ise Dullien’in hesaplamasının makul olduğunu ve BioNTech’in başarı öyküsünün tek kelimeyle olağanüstü olduğunu belirtti. Brzeski, “Sadece bir yılda sıfırdan yüze çıkabilen çok fazla şirket yok” diye konuştu.

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