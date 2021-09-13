Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin adı İBB yerleşkesine verilecek

İBB Meclisi’nde daha önce başkanlık konutu ve ilçe belediye başkanlarının villalarının bulunduğu, yeni dönemde İstanbul Planlama Ajansı olan kampüse, corona virüse karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin adının verilmesi teklif edildi. Teklif önümüzdeki günlerde komisyonlarda karara bağlanacak. Kanal İstanbul ile ilgili İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumları sırasında genel görüşme yapılması da karara bağlandı.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi’nin Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eylül ayı oturumlarının ilk birleşimi tamamlandı. İBB Meclisi oturumunda AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri’nin ortak teklifi ile Kanal İstanbul’un etkileri hakkında genel görüşme yapılması için teklif sunuldu. İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumları sırasında Kanal İstanbul ile ilgili genel görüşme yapılması karara bağlandı.

‘UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ’NİN ADI VERİLSİN’ TEKLİFİ

Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak teklifi ile daha önce başkanlık konutu olan ve yeni yönetim döneminde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) olarak kullanılmaya başlanan Florya’daki kampüsüne isim verilmesi için teklif sunuldu.

Kampüse corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin isminin verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Florya’daki kampusun adının ‘Uğur Şahin-Özlem Türeci İPA Yerleşkesi’ olarak değiştirilmesi önerisi önümüzdeki günlerde komisyonlarda karara bağlanarak İBB Meclisi’nde oya sunulacak.

Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde parka görev başındayken şehit düşen Bekçi Kansu Turan’ın adı verilmesi de teklif edildi. AKP grubu İBB Meclisi’nde alınan kararların özetlerinin ulusal ve yerel gazetelerde yayımlanması teklifinde bulundu. Teklifler komisyonlarda değerlendirilecek.

“NİYET ARIZALARI ARAŞTIRMAK DEĞİL”

AKP’nin 2019-2020 ve 2021 dönemine ilişkin ‘İETT Araç Alım ve Bakımı Araştırma Komisyonu’ kurulması teklifi tartışma yarattı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ilkesel olarak komisyona karşı olmadıklarını ancak arızaların bir sonuç olduğunu bu yüzden 10 yıllık dönemin incelenmesi gerektiğini söyleyerek “Göksu, 25 yılımıza sahip çıkıyoruz, gurur duyuyoruz demişti. Gurur duyacağınız bir tablo varsa gelin son 10 yılı inceleyelim” dedi.

AKP’li Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, meclis üyesi olarak kendi dönemlerinden sorumlu olduklarını o yüzden 2019 yılından başlattıklarını söyledi. Türkyılmaz, aynı adreste gözüken Akia ve Ulaşım İç Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinin aldığı bakım ihalelerinin yarattığı mağduriyetin araştırılması için bu komisyonun kurulduğunu belirtti.

Balyalı da “Böylece niyetlerini de gördük. Ortada bir iddia var burası mahkeme değil. İsterlerse yargıya başvurabilirler. Niyetleri arızaların nedenini araştırmak olsaydı son 10 yılın incelenmesi kabul ederlerdi. Niyet, bir iddia üzerinden siyasi sonuç çıkarmak” dedi.

Komisyonun kurulması oy çokluğu ile kabul edildi. Araştırma komisyonu 3 ay boyunca görev yapacak.

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