Uğurcan Çakır’dan inanılmaz kurtarış!

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçında yaptığı kurtarışla izleyenleri şaşkına çevirdi. Takımının geride olduğu anlarda, kalesine gelen çok önemli bir tehlikeyi savuşturan Uğurcan Çakır, farkın artmasına engel oldu ve takımını maçın içinde tuttu.

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Süper Lig 23. haftasında Galatasaray’a konuk olan Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0’lık skorla geride tamamlarken, kaleci Uğurcan Çakır’ın kurtarışları gündem oldu.

Sarı kırmızılı futbolculara birçok pozisyonda geçit vermeyen Uğurcan Çakır, 39. dakikada yaşanan bir pozisyonda farkın artmasına engel oldu. Galatasaray’da Berkan Kutlu kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top yön değiştirince ters ayakta yakalanan Uğurcan Çakır, inanılmaz bir refleksle sağına uzandı ve son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor’un liderlik koltuğunda oturmasında büyük rolü olan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçındaki hareketiyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

uğurcan çakır baya final boss ya. her şeyi geçiyorsun en son karşına bi çıkıyor kara kara düşündürüyor. — zIatan zIatanoğIu (@atavratzlatan) January 23, 2022

Uğurcan naptın sen be — Kaan Kavuşan (Futbol) (@kaankavusan) January 23, 2022

Uğurcan inanılma bir kurtarış yaptı, inanılmaz! — Orhan Uluca (@Orhan_Uluca) January 23, 2022

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