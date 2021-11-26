Ukrayna duyurdu: Darbe girişimi iddiası var

Son dönemde Rusya ile karşı karşıya gelen Ukrayna’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında gündeme bomba etkisi gibi düşen ifadeler kullanan Zelenskiy, Ukrayna’nın sınırlarının güvende olduğunu ve Rusya ile gerilimin tırmanması ihtimaline karşı hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna istihbarat birimlerinin Aralık ayında ülkede bir darbe girişimi olabileceğine dair bulgular elde ettiğini de söyledi. Rusya’nın ülkede bir darbe hazırlığı içerisinde olduğuna dair bilgi veren Zelenskiy, “Sadece Rusya ile değil ülkemizin içinde de büyük sorunlarla karşı karşıyayız. 1-2 Aralık’ta ülkede bir darbe gerçekleşeceğine dair bilgi aldım” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, darbe iddiasıyla ilgili bir Ukraynalı ile bir Rus’un ses kayıtlarını dinlediğini belirterek konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı.

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