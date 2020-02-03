Ukrayna Ordusuna 200 Milyon TL Yardım Yapılacak !





Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 200 milyon TL’lik finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Erdoğan’ın Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile teke tek görüşme gerçekleşeceğini ve ayrıca Türkiye-Ukrayna Üst Düzey Stratejik Konsey 8. Toplantısı’nın düzenleneceğini bildirmişti. Toplantı sonrasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Sputnik'in aktardığı habere göre Sibiga, Ukrayna medyasına açıklamasında “Bu ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaya göre, Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak. Önceki yıllarda da bu rakamlarda benzer anlaşmalar imzalanmıştı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ziyareti sırasında, göç alanındaki işbirliği ve acil durum servisleri arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanacağını dile getiren Sibiga, “Ayrıca ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması ile ilgili bir anlaşma imzalanacak. Bu, her iki ülkenin vatandaşlarının haklarını korumayı uygulamaya bir adım olacak” dedi. Sibiga ayrıca Kiev’deki görüşmelerin gündeminde “politik diyalogu yoğunlaştırmaktan ekonomik işbirliğini derinleştirmek için gereken koşulların oluşturulmasına, insanlar arasındaki iletişimden kültürel işbirliğine kadar tüm anahtar konuların” masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv