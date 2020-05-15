Ukrayna, Rus sosyal medya sitelerine yönelik yasağı uzattı

MOSKOVA (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus internet şirketleri ve sosyal medya sitelerine yönelik yasağı uzatan kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Rus sosyal medya siteleri VKontatke, Odnoklassniki ve arama motoru Yandex’in ülkede faaliyet göstermesine yönelik yasak 3 yıl uzatıldı.
Rus internet şirketleri Mail.ru ve Kaspersky de yaptırımların uygulandığı şirketler arasında yer alıyor.
Ukrayna’da Rus internet şirketleri ve sosyal medya sitelerine yönelik yasak Mayıs 2017’de uygulanmaya başlamıştı.