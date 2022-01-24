Ukrayna-Rusya gerilimi! Art arda ‘ülkeden ayrılın’ çağrısı

Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, Avustralya vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılmaları çağrısı yaptı. Fransa ise Ukrayna’ya seyahat uyarısı yayınladı. ABD de Kiev Büyükelçiliği’ndeki çalışanlarına tahliye emri vermişti.

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, birçok ülke muhtemel bir savaş durumuna karşı vatandaşlarını Ukrayna konusunda uyarmaya başladı.

Avustralya hükümeti, Rusya ile gerilimin giderek artmasının ardından vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılmaları yönünde çağrıda bulunurken, Ukrayna’ya seyahat etmeyin uyarısı yayınladı.

FRANSA’DAN UKRAYNA SEYAHATLERİ ERTELEYİN ÇAĞRISI

Fransa, vatandaşlarına Rusya ile yaşanan gerilimin ardından Ukrayna’ya olan seyahatlerini ertelemeleri uyarısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus birliklerin, Ukrayna sınırlarında konuşlanmasıyla yaşanan gerginlik” sebebiyle daha dikkatli olunması gerektiği ifade edilerek, Ukrayna’nın kuzey ve doğusundaki sınır bölgelerine seyahat edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Fransız vatandaşlarına zorunlu kalmadıkça Ukrayna’ya yapılması planlanan seyahatlerin ertelenmesi gerektiği ifade edildi.

ABD, TAHLİYE EMRİ VERDİ

ABD, Rusya’nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek, Kiev Büyükelçiliğindeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD hükümet çalışanlarının da ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

İNGİLTERE DE HAREKETE GEÇMİŞTİ

İngiliz medya kuruluşu BBC, İngiltere‘nin Ukrayna’daki büyükelçiliğindeki diplomatları ve görevlileri çağırmaya başladığını duyurdu.

BBC’nin haberinde, henüz İngiliz diplomatlara yönelik belli bir tehdit olmadığı belirtilirken, Kiev’de çalışan diplomat ve görevlilerin yaklaşık yarısının İngiltere’ye döneceği belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti.

Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı. Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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