Ukrayna-Rusya krizi… Biden ulusal güvenlik ekibini topluyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta sonu Camp David’de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacağını aktardı.

Sozcu.com.tr

ABD, Rusya-Ukrayna krizi konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta sonu Camp David’de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele almak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yararlı olup olmayacağını görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.

Psaki, “Bir sonraki adım olabilir de olmayabilir de. Ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda size bir tahminde bulunamam. Ama eğer bu tavsiye edilen ve etkili olacağını düşündüğümüz bir adımsa tartışmanın bu noktasında elbette Başkan her zaman liderler arası etkileşime açıktır” dedi. Psaki ayrıca, Camp David’deki toplantıya bazı katılımcılarının sanal olarak katılacağını açıkladı.

ABD VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Blinken’ın Kuleba’ya Almanya’nın başkenti Berlin ve İsviçre’nin Cenevre kentinde müttefikler ve Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Blinken’ın görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırısına ABD ve müttefiklerinin hızlı, şiddetli ve birleşik bir yanıtla karşılık vereceğinin altını çizdiği aktarıldı.

Blinken’ın görüşmede ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edilen açıklamada, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar olmayacağını vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Blinken, 19 Ocak’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kuleba ile dün ise Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili Almanya‘nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly bir araya gelmişti. Blinken, bugün ise İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

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