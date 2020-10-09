Ukrayna-Türk-Gürcistan yapımı “Son Kale Hacıbey” filmi seyirciyle buluşuyor

KİEV (AA) – Ukrayna-Türk-Gürcistan yapımı "Son Kale Hacıbey" filmi 15 Ekim'de Ukrayna'da, 29 Ekim'de Türkiye'de gösterime girecek.

Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, filmin Türkiye'de 600 sinemada gösterileceği belirtildi.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde çekimleri yapılan filmde Türk ve Ukraynalı oyuncuların rol aldığı ifade edilen açıklamada, ilk kez bir Ukrayna yapımı filmin Türkiye'de gösterime gireceği kaydedildi.

Ukrayna Kültür Bakanlığının da destek verdiği film, 18. yüzyılda Rus-Türk savaşı sırasında Osmanlı'nın Kuzey Karadeniz kıyısındaki son kalesi olan Hacıbey Kalesi'nde bir savaş ve aşk hikayesini anlatıyor.