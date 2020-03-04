Ukrayna’da başbakan ve bakanların çoğu değişti!

Ukrayna Parlamentosu’nda bugün yapılan olağanüstü oturumda, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski´nin adaylığını sunduğu Denis Şmigal, 291 milletvekilinin oyuyla ülkenin yeni başbakanı seçildi. Başbakan Oleksiy Gonçaruk´un istifası bugün parlamentoda kabul edilmişti.

Yeni Ukrayna Bakanlar Kurulu’nda İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Adalet Bakanı Denis Maluska ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov dışında tüm bakanların yerine yeni isimler atandı.

Yeni Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Savunma Bakanı Andriy Taran oldu. Eski Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ise, Avrupa´ya Entegrasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ukrayna’nın yeni Başbakanı Şmigal, parlamentoda yaptığı konuşmada, önceliğinin sosyal ödemeleri ve emeklilik maaşlarını artırmak, diğer kamu giderlerini kısmak, sağlık sistemini modernleştirmek, ekonomiyi güçlendirmek ve ademi merkeziyetçilik reformlarını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

“HATALARIMIZI KABUL ETMELİYİZ”

Devlet Başkanı Zelenski ise parlamentoda yaptığı konuşmada, “Başkanlığa gelirken tecrübem yoktu, ama iradem vardı. Çok hata yapıyoruz. Ama bunları düzeltmeye hazırız. Politikalarımız değişmeyecek. Fakat bu yolda ilerlerken bazı hatalarımız oldu” dedi.

İktidarın hatalarını kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Zelenski, “Hükümet bazı şeyleri başardı. Üst düzey bürokratlar arasında artık yolsuzluk yok. Ama bu yeterli değil. Hakikatlerden korkmamalı ve hatalarımızı itiraf etmeliyiz diye konuştu.

DENİS ŞMİGAL KİMDİR?

Ukrayna’nın yeni Başbakanı Denis Şmigal, Başbakan Yardımcısı ve Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapıyordu. 44 yaşındaki Şmigal, Lviv Politeknik Üniversitesi mezunu.

Ekonomi alanında doktora yapan Şmigal, uzun yıllar iş dünyasında faaliyet gösterdikten sonra, 2009 yılında Lviv Valiliği Ekonomi, Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Dairesi’nin başına geçti.

2014 yılında Ukrayna Mali Hizmetler Dairesi Lviv İl Müdür Yardımcısı olan Şmigal, bir süre sonra kamu görevinden ayrılarak profesyonel yöneticiliğe adım attı. 2018 yılında İvano-Frankivsk kentinde ülkenin en zengin ismi Rinat Ahmetov´un sahibi olduğu Buştinska Termik Santrali´nin genel müdürlüğüne getirildi.

Yaklaşık altı ay İvano-Frankivsk Valisi olarak görev yapan Şmigal, 4 Şubat 2020 tarihinden bu yana Başbakan Yardımcılığı ve Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı görevlerini yürütüyordu. (DHA)

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