Ukrayna’da Covid-19 aşısı olanlara para ödülü verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 aşısı olan her Ukraynalıya bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

Ukrayna’da halkı Covid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla para ödülü verileceği duyuruldu. Sosyal medya hesaplarından halka seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki doz korona virüs aşısını olup yeşil aşı kartını alan vatandaşlara “Diya” uygulaması üzerinden bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü dağıtılacağını açıkladı.

3 MİLYAR ÖDENEK AYRILDI

Zelenskiy, 19 Aralık’tan itibaren başlayacak programa şu an 3 milyar grivna (yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL) ödenek ayrıldığını ve yılbaşından sonra da aynı miktarda ödeneğin söz konusu programa ayrılacağını bildirdi.

Dağıtılacak olan para ödülü, sadece spor salonlarında, sinema salonlarında ya da ülke içi seyahatlerde kullanılabilecek. Pandemide zarar gören söz konusu sektörlerin maddi zararlarının bir kısmının bu şekilde karşılanması amaçlanıyor.

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